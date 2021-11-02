Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил о работе из дома из-за заболевания COVID-19
2 ноября 2021, 10:14
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев написал пост в Instagram и сообщил о работе дома, поскольку он заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
"К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И ещё несколько рабочих совещаний в онлайне",- сообщил Евраев. Врио главы Ярославской области был вакцинирован.
"В целом чувствую себя неплохо. Надеюсь, благодаря вакцинации перенесу болезнь в легкой форме",- написал он в соцсети. Призвал: "Берегите себя и соблюдайте меры безопасности! Это важно. Для всех. И очень нужно врачам".
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