Пользователь пожелал Болдуину «сесть в тюрьму за убийство» под семейным фото с Хэллоуина

Хилари, супруга актера Алека Болдуина, поделилась с подписчиками семейными фотографиями с Хэллоуина. Однако не все пользователи прониклись теплой праздничной атмосферой и напомнили знаменитости о стрельбе на съемках вестерна «Ржавчина».
«Человек умер из-за него, а он празднует Хэллоуин со своей семьей. Надеюсь, его посадят»,- написал один из комментаторов.
Другой пользователь расценил поведение Болдуина как «неуважение» к семье погибшей.
Некоторые вовсе предложили актеру «залечь на дно», назвали его «бесчувственным».
«Что-то он не похож на человека, который переживает посттравматическое стрессовое расстройство»,- отметил подписчик.
При этом многие поддержали Болдуина. Они считают, что актер не должен замыкаться в себе и портить праздник своим детям.
На снимках Болдуин изображен в костюме чудовища вместе с переодетыми детьми и супругой на крыльце дома. Вся семья улыбается и смеётся.
«Сегодня мы собрались подарить детям праздник. Костюмы сделаны на последних минутах … но они были так счастливы, и это согрело мое сердце. Счастливого Хэллоуина»,- написала Хилари.
Напомним, что Алек Болдуин выстрелил из пистолета в оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Его заверили, что патроны были холостые. Также пострадал режиссер фильма Джлу Соузе, который стоял за спиной погибшей. Пуля попала ему в ключицу.
Хилари тогда заявила, что нет таких слов, которые способны описать шок и боль от этой трагической случайности.
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