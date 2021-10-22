Алек Болдуин прокомментировал гибель 42-летней оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма

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22 октября 2021, 20:03 Источник: РИА Новости

Галина Хатчинс, фото с сайта Википедия

Актер Алек Болдуин написал в своём аккаунте в Instagram, как он тяжело переживает трагический инцидент на съёмочной площадке, унёсший жизнь оператора, молодой женщины Галины Хатчинс. Галине Хатчинс было 42 года.

Актер написал, что связался с родственниками погибшей и готов оказать поддержку супругу Хатчинс и всей ее семье.

"Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и огорчен в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы восхищались",- поделился голливудский актёр. "Мое сердце скорбит о ее муже, сыне и всех, кто знал и любил Галину", — написал Болдуин.

Он рассказал о сотрудничестве с полицией в расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия.

В ходе съемок Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс была серьезно ранена. Ее на вертолете доставляли в госпиталь города Альбукерке. Она скончалась по пути в больницу. Режиссеру фильма Джлу Соузе пуля попала в ключицу.

Бутафорский пистолет, из которого на съемочной площадке застрелили кинооператора и ранили режиссера, был заряжен одним боевым патроном. Журнал Variety пишет, что эту информацию разослал по электронной почте Международный альянс сотрудников театральной сцены 44 своим членам.

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