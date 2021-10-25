Жена Алека Болдуина впервые прокомментировала трагедию на съемках

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25 октября 2021, 22:02 Источник: Instagram

Хилария и Алек Болдуин, John Barrett/ZUMAPRESS.com

Жена американского актера Алека Болдуина, который в рамках съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора и ранил режиссера, впервые прокомментировала трагедию, заявив, что поддерживает мужа.

Хилария Болдуин подчеркнула, что ее сердце с погибшей Галиной Хатчинс, ее мужем и сыном, ее родными и любимыми. Кроме того, женщина отметила, что поддерживает своего супруга. Жена актера заявила, что нет таких слов, которые способны описать шок и боль от этой трагической случайности.

"Сердце разбито", – заключила Хилария Болдуин на своей страничке в социальной сети.

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