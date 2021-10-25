Осветитель, стоявший рядом с Хатчинс, о трагедии: «Ему теперь жить с мыслью, что лишил жизни человека по вине непрофессионалов»

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25 октября 2021, 14:35

Фото: pixabay.com

Сотрудник съемочной группы фильма "Ржавчина" Сергей Светной в роковой момент стоял рядом с погибшей Галиной Хатчинс. Вместе они работали почти на всех проектах. Осветитель рассказал о своей точке зрения на случившееся.

Сергей Светной родился в Украине, вырос в Германии. По словам осветителя, он знал оператора Галину Хатчинс много лет, считает ее своим другом. «Да, я стоял плечом к плечу Галы во время этого рокового выстрела, который унес ее жизнь и ранил режиссера Джоэля Соуза. Я держал её на руках, когда она умирала. На моих руках была её кровь. И я хочу высказать своё мнение, почему это случилось. Я считаю, что имею на это право»,- написал Сергей Светной в соцсетях.

По словам голливудского осветителя, всему виной халатность и непрофессионализм. Человек, который должен был проверить оружие, этого не сделал. «Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле»,- уверен Светной. Осветитель обратился к продюсерам: «В целях экономии вы берёте не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но беря на работу непрофессионалов, вы подвергаете риску других людей, которые находятся рядом, и себя. Я понимаю, вы всегда боретесь за бюджет, но нельзя так. В каждом департаменте должен быть хотя бы один человек, который знает своё дело не на словах. Я никому не желаю пережить то, что пережил я, то что переживает её муж Мэтт Хатчинс и её сын Андрос и актёр Алек Болдуин, в руки которого вложили этот пистолет. Ему теперь жить с этой мыслью всю жизнь, что он лишил жизни человека по вине непрофессионалов».

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