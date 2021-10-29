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В подмосковной Ивантеевке умер генерал-майор ВДВ в отставке Белянин

, 11:38 Источник: ТАСС

В подмосковной Ивантеевке умер генерал-майор ВДВ в отставке Белянин
скорая, Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В пятницу, 29 октября, в подмосковной Ивантеевке скончался генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин.

«Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время»,- пояснил источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет проводит проверку, выясняются все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что 26 октября в квартире на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка. По данным правоохранительных органов, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика – травма шеи.

27 октября подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера Андрея Скрипкина задержали на территории Белоруссии. На следующий день его нашли мёртвым в изоляторе в Витебске.

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