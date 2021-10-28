ТАСС: подозреваемый в убийстве семьи банкира Яхонтова умер в белорусском изоляторе

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28 октября 2021, 10:54 Источник: ТАСС

тюрьма, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его супруги и малолетнего сына, нашли мертвым в белорусском изоляторе.

«Подозреваемый в тройном убийстве был задержан в Белоруссии и помещен в изолятор. Там он покончил жизнь самоубийством»,- пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу банкира Михаила Яхонтова и его семьи задержали на территории Белоруссии. Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Андрея Скрипкина.

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка. По данным правоохранительных органов, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика – травма шеи.

Михаил Яхонтов в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по делу о растрате. Его и других топ-менеджеров Смоленского банка обвиняли в преднамеренном банкротстве финансовой организации и выводе на счета иностранных компаний более 600 млн рублей.

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