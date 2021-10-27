Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

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27 октября 2021, 21:41 Источник: ТАСС

суд, фото: pixels.com

Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что Скрипкин официально проходит подозреваемым по двум статьям УК РФ «Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего». Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве банкира и его семьи задержали на территории Белоруссии. СК направило в Кунцевский суд Москвы ходатайство о заочном аресте Скрипкина.

Тела 57-летнего бывшего топ-менеджера банка, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в московской квартире на Мосфильмовской улице.

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