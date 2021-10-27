Подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Яхонтова поймали в Белоруссии

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27 октября 2021, 20:59 Источник: РИА Новости

наручники, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его жены и ребенка задержали в Белоруссии.

Собеседник отметил, что сейчас решается вопрос о том, чтобы доставить предполагаемого преступника в Москву.

Напомним, что 26 октября в квартире на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка. По данным правоохранительных органов, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика – травма шеи. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Михаил Яхонтов в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по делу о растрате. Его и других топ-менеджеров Смоленского банка обвиняли в преднамеренном банкротстве финансовой организации и выводе на счета иностранных компаний более 600 млн рублей.

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