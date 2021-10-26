В Москве убиты бывший топ-менеджер Смоленского банка и его семья

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2021, 15:48 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Тела двух взрослых и ребенка найдены в квартире дома на Мосфильмовской улице в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, погибшие — топ-менеджер признанного банкротом Смоленского банка Михаил Яхонтов, его жена и сын.

Как следует из пресс-релиза СКР, тела с признаками насильственной смерти найдены сегодня днем. Их имена и детали происшествия не сообшаются. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Михаил Яхонтов в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по делу о растрате. Его и других топ-менеджеров банка обвиняли в преднамеренном банкротстве банка и выводе на счета иностранных компаний более 600 млн рублей.

О деятельности Смоленского банка, приведшей к банкротству, в свое время рассказывали «Аргументы недели».

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