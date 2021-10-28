В Воронежской области дополнительные койки для пациентов с COVID-19 начали разворачивать в роддомах

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28 октября 2021, 17:50

фото: pixabay.com

В Воронежской области дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 начали разворачивать в родильных домах. В департаменте здравоохранения региона сообщили о перепрофилировании акушерских коек родильных отделений в Богучарской, Поворинской и Семилукской райбольницах.

В областном центре полностью перепрофилирован для пациентов с COVID-19 роддом N3, в отдельном корпусе роддома N2 развернуто 40 коек, в перинатальном центре Воронежской областной больницы N1 - 20 коек, в роддоме больницы скорой медпомощи N10 - 3 койки.

В департаменте подчеркнули что перепрофилирование коек не оказывает влияния на качество и доступность медпомощи беременным женщинам.

Беременных госпитализируют в ближайшие межрайонные перинатальные центры и акушерские стационары в зависимости от степени риска развития осложнений.

За прошедшие сутки в Воронежской области зафиксировано 763 новых случая заражения COVID-19. 48 человек с подтвержденным ковидом за сутки умерли.

В Воронежской области открыто 8 173 койки, из них 3 710 - с кислородной поддержкой.

В Подмосковье Минобороны развернет коронавирусный госпиталь.

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