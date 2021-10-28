Минобороны развернет в Подмосковье коронавирусный госпиталь

Министерство обороны РФ развернет в Подмосковье коронавирусный госпиталь. В России в четверг преодолена отметка, число новых заражений новой коронавирусной инфекцией 40 096. Темп прироста в 85 российских регионах достиг 0,48%.
Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – 8440, в Санкт-Петербурге – 3186, в Московской области – 2639.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился за помощью к военным.
Минобороны РФ по обращению главы Подмосковья развернет в регионе коронавирусный госпиталь. По данным пресс-службы ведомства, для госпиталя уже выделены врачебно-сестринские бригады, подготовленные для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщает "Свободная пресса".
Минобороны России наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости