Минобороны развернет в Подмосковье коронавирусный госпиталь

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28 октября 2021, 16:17

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Министерство обороны РФ развернет в Подмосковье коронавирусный госпиталь. В России в четверг преодолена отметка, число новых заражений новой коронавирусной инфекцией 40 096. Темп прироста в 85 российских регионах достиг 0,48%.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – 8440, в Санкт-Петербурге – 3186, в Московской области – 2639.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился за помощью к военным.

Минобороны РФ по обращению главы Подмосковья развернет в регионе коронавирусный госпиталь. По данным пресс-службы ведомства, для госпиталя уже выделены врачебно-сестринские бригады, подготовленные для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщает "Свободная пресса".

Минобороны России наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией

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