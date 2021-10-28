В России выявили более 40 тысяч случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России составило 8 392 697 человек. Темп прироста по стране достиг 0,48%.
«За последние сутки в России выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 159 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 318 человек»,- пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 8440, Санкт-Петербурге – 3186, Московской области – 2639, Самарской области – 1357 и Нижегородской области – 794.
Ранее глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о стопроцентной защите против новой коронавирусной инфекции.
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