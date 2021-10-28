Гинцбург заявил, что «Спутник V» с назальной вакциной смогут на 100% защитить от коронавируса

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28 октября 2021, 07:21 Источник: РИА Новости

вакцина, фото:Cover Images/Keystone Press Agenc/ globallookpress.com

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о стопроцентной защите против новой коронавирусной инфекции. Речь идет о вакцинации «Спутником V» и последующей ревакцинации назальным препаратом.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», - пояснил он.

По словам Гинцбурга, при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.

Ранее вирусолог Владимир Гущин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, к которому нужно стремиться.

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