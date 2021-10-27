Вирусолог Гущин призвал стремиться к уровню коллективного иммунитета к COVID-19 выше 85%

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27 октября 2021, 19:37 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин назвал уровень необходимого коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

Гущин считает, что необходимо стремиться к уровню коллективного иммунитета к коронавирусу – 80-85% и выше. Эксперт пояснил, что его сила определяется способностью вируса передаваться от человека к человеку.

«Если коэффициент передачи, условно говоря, два, то есть человек в среднем заражает двух людей, то это одно значение, если десять, то другое. Чем выше коэффициент передачи, тем выше должен быть процент иммунных в популяции для того, чтобы не позволить вирусу эффективно распространяться в популяции»,- уточнил он.

Специалист добавил, что коллективный иммунитет может быть сформирован болезнью или вакцинацией. Гущин отметил, что естественная инфекция, не по всем показателям, но дает несколько более стойкую защиту. Однако это сопряжено с большим риском непосредственно для человека, продолжил ученый. Он рекомендует людям со сниженным иммунитетом ревакцинироваться двумя дозами.

«Мы должны рекомендовать людям ревакцинироваться через полгода после первичной иммунизации … Если это люди, у которых сниженная иммунная функция, они могут получить на ревакцинации снова два компонента. Это повысит вероятность создания напряженного иммунитета»,- резюмировал Гущин.

Ранее биолог Анча Баранова объяснила, почему в России до сих пор не сформировался коллективный иммунитет.

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