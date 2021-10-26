Биолог Баранова заявила, что в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19 из-за мутации вируса и низких темпов вакцинации

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26 октября 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

вакцинация, pixabay.com

Биолог, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова объяснила, почему в России до сих пор не сформировался коллективный иммунитет.

Анча Баранова подчеркнула, что ученые очень надеялись на коллективный иммунитет к COVID-19 в России после начала прививочной кампании. Однако, по словам биолога, темпы вакцинации в стране невелики. Более того, в РФ начал распространяться штамм коронавируса нового типа "дельта", который снизил эффективность вакцин.

Баранова уточнила, что формирование коллективного иммунитета в РФ теперь зависит и от поведения граждан, и от дальнейших мутаций вируса. Биолог также не исключила, что штамм "дельта" станет последним вариантом COVID-19.

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