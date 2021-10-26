Аргументы Недели Общество 13+

В Минздраве РФ утвердили новый стандарт сертификата о вакцинации против COVID-19

, 07:12 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

В Минздраве РФ утвердили новый стандарт сертификата о вакцинации против COVID-19
QR-код, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С 8 ноября в России вводится новый стандарт сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Документ будет в течение трех дней после прививки изготавливаться в электронном виде на двух языках.

Сертификаты, созданные до вышеуказанной даты, автоматически обновятся до 1 марта 2022 года. Помимо базовых данных в документе будут указаны сведения о том, где была проведена вакцинация. Известно, что гражданин РФ сможет получить и бумажный вариант сертификата о прививке против COVID-19.

Соответствующая информация содержится в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Сенатор Цеков: ракетная атака по России положила бы начало «краху Украины как государства»

Сенатор Цеков: ракетная атака по России положила бы начало «краху Украины как государства»

Ракетная атака по российской территории положила бы начало «краху Украины как государства». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад Сергей Цеков, сенатор Совета Федерации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью