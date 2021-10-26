В Минздраве РФ утвердили новый стандарт сертификата о вакцинации против COVID-19

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26 октября 2021, 07:12 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

QR-код, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С 8 ноября в России вводится новый стандарт сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Документ будет в течение трех дней после прививки изготавливаться в электронном виде на двух языках.

Сертификаты, созданные до вышеуказанной даты, автоматически обновятся до 1 марта 2022 года. Помимо базовых данных в документе будут указаны сведения о том, где была проведена вакцинация. Известно, что гражданин РФ сможет получить и бумажный вариант сертификата о прививке против COVID-19.

Соответствующая информация содержится в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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