В Подмосковье задержали торговцев поддельными сертификатами о вакцинации

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18 октября 2021, 12:03 Источник: РИА Новости

QR-код, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Московской области задержана группа мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Их услугами воспользовались не менее тысячи человек. Возбуждено уголовное дело.

Аферистов вычислил Росздравнадзор совместно с правоохранительными органами. В преступную группу входили восемь человек. Шестеро из них — посредники — искали в Сети тех, кто хотел приобрести сертификат, не прививаясь. А двое медиков оформляли сертификаты и вносили соответствующие данные на портал Госуслуг.

Как говорится в сообщении Росздравнадзора, опубликованном на сайте ведомства, по фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Все участники группы задержаны. «Также установлено, что в деятельности преступной группы были задействованы должностные лица еще нескольких медицинских учреждений Московской области. В настоящее время Росздравнадзором и правоохранительными органами ведется активная работа по их выявлению», - говорится в сообщении.

Ищут и тех, кто покупал поддельные сертификаты. Им тоже может грозить уголовная ответственность. За приобретение поддельных документов предусматривается наказание до одного года лишения свободы.

Ранее глава территориального Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин рассказал, как ведомство ведет работу по выявлению поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

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