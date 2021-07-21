В Московском регионе изготовителей фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 ждут уголовные дела

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21 июля 2021, 18:09 Источник: iz.ru

Фото: vp43.ru

Глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин рассказал подробности о выявлении поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.



Он сообщил, что все сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области проводят контрольные закупки. Таким образом недавно была установлена причастность одной из больниц Подмосковья к изготовлению поддельных ковидных сертификатов. Инспектор провел контрольную закупку под видом покупателя, после чего было обнаружено, что сертификат внесен в базу, и это сделано в Егорьевской центральной районной больнице. С инцидентом разбираются правоохранители.



Роман Курынин сообщил, что в интернете встречаются предложения о покупке фальшивых сертификатов от 10 до 30 тыс. рублей. По его словам, помимо Егорьевской больницы, под подозрением контролирующих органов в регионе находятся еще порядка 12 медицинских частных и государственных учреждений.



«В нелегальном бизнесе по продаже прививочных сертификатов злоумышленники действуют двумя путями. Первый — это продажа фальсифицированных документов. Такие инциденты отрабатывает полиция с привлечением наших сотрудников. Второй путь — при участии медицинских учреждений продаются сертификаты с внесением в базу. В этих случаях контрольно-надзорные мероприятия выполняют сотрудники Росздравнадзора. Это наша прерогатива. Но в любом случае мы практически по всем кейсам взаимодействуем с правоохранительными органами, поскольку речь идет о должностном уголовном преступлении со стороны персонала медицинских организаций», - рассказал Курынин.



По его словам, руководителям и персоналу лечебных учреждений, занимающимся подобной незаконной деятельностью, грозит тяжкая статья Уголовного кодекса — «Злоупотребление должностными полномочиями».



«На сегодняшний день материалы всех проведенных нами проверок мы готовим к передаче в суд. Это произойдет в конце июля. Всего совместно с правоохранительными органами мы отрабатывали более 47 кейсов такого рода», - сообщил Роман Курынин.



Он отметил, что медицинским учреждениям, зарабатывающим на продаже таких сертификатов, грозят штрафы, приостановка деятельности и лишение лицензии.





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