Песков заявил, что пандемия дискует «жёсткие условия», при которых необходима вакцинация

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. По его словам, работа в данном направлении ведется постоянно.
Песков сравнил информационную кампанию с «ездой на велосипеде».
«Особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации. Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», - пояснил официальный представитель Кремля.
Он добавил, что информацию о вакцинации распространяют как в традиционных медиа, так и в новых медиа. Песков отметил, что корректировка кампании ведется постоянно в зависимости от эпидемиологической обстановки.
«Слишком жесткие условия диктует нам пандемия … если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Собственно, тут обстоятельства диктуют жесткость»,- продолжил пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что необходимо достигнуть поставленной цели – «иммунного барьера».
Ранее глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о стопроцентной защите против новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в РФ выявили более 40 тысяч случаев COVID-19.
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