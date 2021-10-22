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Адвокат Тельмана Исмаилова раскрыл, что его подзащитному дали политическое убежище в Черногории

, 20:49

Адвокат Тельмана Исмаилова раскрыл, что его подзащитному дали политическое убежище в Черногории
Тельман Исмаилов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Власти Черногории предоставили убежище бизнесмену Тельману Исмаилову. Адвокат Исмаилова Милош Вуксанович рассказал, что его доверителя выпустили из экстрадиционного изолятора,- передает Vijesti.

Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории в начале октября. Адвокат Милош Вуксанович сообщал о просьбе российского гражданина Тельмана Исмаилова о политическом убежище в Черногории.

У российских правоохранителей возникли претензии к 64-летнему владельцу Черкизона. По версии следствия, 64-летний бывший директор Черкизовского рынка, предприниматель, финансист и меценат, ресторатор,- организатор убийств двух предпринимателей. Братья Тельман и Вагиф Исмаиловы были объявлены в международный розыск. Суд арестовал их заочно.

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