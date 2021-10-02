Адвокат Милош Вуксанович сообщил о просьбе Тельмана Исмаилова о политическом убежище в Черногории

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2 октября 2021, 15:35 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Адвокат Милош Вуксанович сообщил о просьбе российского гражданина Тельмана Исмаилова о политическом убежище в Черногории. О том, что бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице, столице Черногории, по выданному Россией ордеру 1 октября сообщил портал Vijesti.

Он подозревается в причастности к организации убийства двух человек в России.

Вуксанович считает, что "Исмаилов — хрестоматийный пример политического и экономического преследования со стороны России, в отношении которого подготовлена необходимая документация, которая будет представлена в рамках процедуры предоставления убежища". "Тот факт, что он обратился с просьбой о предоставлении убежища и защиты со стороны Черногории, исключает опасность его побега", — подчеркнул адвокат Милош Вуксанович.

Адвокат Марина Русакова в субботу подтвердила РБК, что Подгорицы Тельман Исмаилов задержан и решением суда будет находиться под стражей. По словам Русаковой, это решение местными адвокатами обжаловано, на будущей неделе будет понятно, выйдет ли Исмаилов под залог или останется под стражей до рассмотрения об экстрадиции.

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