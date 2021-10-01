Источник сообщил о задержании в Черногории бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

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1 октября 2021, 20:52 Источник: РИА Новости

Тельман Исмаилов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. В пятницу о задержании российского бизнесмена появилось сообщение на сайте издания Vijesti со ссылкой на источник. Исмаилов задержан в Подгорице.

Ранее другие СМИ писали, что бизнесмен задержан в Тивате. По данным источника Vijesti, ордер на розыск Исмаилова выдала Россия.

В посольстве РФ в Черногории сказали, что они не получали официальной информации о задержании россиянина, передает РИА Новости. Адвокат бизнесмена Марина Русакова заявила, что она не имеет достоверных данных по поводу задержания доверителя.

Братья Тельман и Вагиф Исмаиловы объявлены в международный розыск, суд арестовал их заочно.

По версии следствия, экс-директор Черкизовского рынка - организатор убийств двух предпринимателей. Исполнитель Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

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