Актёр Алек Болдуин допрошен и отпущен после инцидента на съёмочной площадке

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22 октября 2021, 17:38 Источник: Телепрограмма

Алек Болдуин, фото: Инстаграм

Производство фильма Rust после гибели оператора Галины Хатчинс приостановлено. Съёмки остановлены на неопределённое время после того, как актёр Алек Болдуин выстрелил в оператора и ранил режиссёра Джоэла Соуса. Об этом говорится в официальном заявлении продюсеров киноленты.

«Телепрограмма» со ссылкой на издание Deadline пишет, что Алек Болдуин допрошен и отпущен, никаких арестов и предъявления обвинений пока не последовало. Правоохранители опрашивают всех свидетелей трагедии.

«Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины», говорится в заявлении съёмочной группы. Продюсеры киноленты сотрудничают с расследованием департамента полиции Санта-Фе (штат Нью-Мексико) и будут консультировать всех, кто связан с фильмом, пока идет работа над последствиями этого ужасного события.

Известно, что Галина Хатчинс родилась в СССР. Российский актер и продюсер, бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров предположил, что к трагедии на съемках фильма с Алеком Болдуином мог привести непрофессионализм.

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