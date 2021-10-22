Олег Тактаров: трагедия на съемках фильма с Болдуином могла произойти из-за непрофессионализма

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22 октября 2021, 15:32 Источник: Телеканал "Звезда"

Алек Болдуин, AVIER ROJAS /globallook.com

Российский актер и продюсер, бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров предположил, что к трагедии на съемках фильма с Алеком Болдуином мог привести непрофессионализм.

Как рассказал актер, оружие для съемок всегда тщательно готовят и охолащивают. Ствол в нем не сквозной, внутри имеются перегородки, а патрон сплющен и закрыт. Перед съемками оружие должны проверить: сделать пробный выстрел в землю. «Может быть, это было непрофсоюзное кино, и там не было защиты. Не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально»,- предположил Тактаров.

Как специалист по единоборствам, Тактаров в свое время работал с Болдуином: тренировал его для одного из кинопроектов. «Я с ним работал как со студентом два года. Он у меня тренировался в академии в Лос-Анджелесе. Человек приятный, вежливый, ответственный. Очень внимательный, не пропускал занятий. Очень дисциплинированный. Понятно, что за свою карьеру он сделал миллион выстрелов на площадке и понятно, что с ним такого не было», — рассказал Тактаров.

Напомним, актер Алек Болдуин во время съемок вестерна совершил выстрел из пистолета, в результате которого погибла женщина-оператор. Об этом заявил в пятницу шериф округа Санта-Фе.

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