Актер Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора

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22 октября 2021, 07:03 Источник: РИА "Новости"

Алек Болдуин, F Sadou/AdMedia

Актер Алек Болдуин совершил выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор. Об этом заявил в пятницу шериф округа Санта-Фе.

Согласно последней информации, шериф подтвердил, что выстрел был совершен знаменитым актером Алеком Болдуином из оружия для реквизита.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось во время стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер картины получил ранение в ключицу, а 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила более тяжелое ранение, вследствие чего была доставлена в клинику города Альбукерке по воздуху. Врачи, однако, не смогли спасти ее.

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