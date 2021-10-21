Инфекционист Горелов заявил, что дети чаще всего заражаются COVID-19 от родителей

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21 октября 2021, 09:43 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как дети чаще всего заражаются новой коронавирусной инфекцией.

«В основном дети заболевают в семейных очагах, заражаются от родителей. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть необходимость вакцинации взрослых»,- высказал он.

Горелов отметил, что для школ и дошкольных учреждений разработаны четкие алгоритмы профилактики COVID-19 - разведение потоков, разное время перерывов между занятиями и приема пищи, проветривание помещений, обязательное ношение масок педагогами, проведение термометрии у детей. По его словам, все эти меры, в том числе проведение экспресс-тестирования, позволяют снизить риск заражения до минимального.

Ранее Горелов назвал процент детей среди заражённых коронавирусом.

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