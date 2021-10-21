Инфекционист Горелов сообщил, что доля детей среди заболевших коронавирусом составляет 10-11%

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21 октября 2021, 09:34 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал процент детей среди заражённых новой коронавирусной инфекцией. По его словам, показатель меняется в зависимости от сезона.

«В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10-11% из всех заболевших»,- пояснил он.

Горелов отметил, что в каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, заболеваемость снижается.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал о случаях госпитализации детей с коронавирусной инфекцией в реанимацию.

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