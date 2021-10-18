Инфекционист Малышев сообщил о случаях госпитализации детей коронавирусом в реанимацию

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 октября 2021, 14:22 Источник: РИА Новости

аппарат, фото: pixels.com

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал о случаях госпитализации детей с новой коронавирусной инфекцией в реанимацию. По его словам, уже зафиксированы летальные исходы.

«Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие, ещё, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть», - поделился медик.

При этом, говоря о противопоказаниях к вакцине против коронавируса у детей, Малышев отметил, что пока нет точных данных. Он считает, что это можно обсуждать после заключения Министерства здравоохранения.

Напомним, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи направил в Минздрав документы на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков от 12 до 17 лет. Клинические испытания стартовали в июле 2021 года. Добровольцы перенесли препарат нормально.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости