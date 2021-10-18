Инфекционист Малышев перечислил особенности детской вакцины от COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об особенностях детской вакцины против новой коронавирусной инфекции. В июле на базе двух московских больниц стартовали клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет, а также были поданы документы на регистрацию препарата.
«Там значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической», - пояснил он.
Малышев отметил, что защитная функция вакцины будет сохранена, но значительно меньше будет антигена. Реактогенность будет значительно меньше, уточнил эксперт.
Ранее глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл возможное название вакцины против коронавируса для детей.
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