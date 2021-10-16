Гинцбург рассказал, что детскую вакцину от COVID-19 могут назвать «Спутник M»

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16 октября 2021, 08:40 Источник: РИА Новости

шприц, фото: pixels.com

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл возможное название вакцина против новой коронавирусной инфекции для детей.

«Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине», - высказал он.

Напомним, что в июле на базе двух московских больниц стартовали клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет. Участие в исследованиях приняли сто человек. Детей прививают в меньшей дозировке. Добровольцы перенесли препарат нормально.

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