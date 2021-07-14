Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса начнётся не раньше 20 сентября

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2021, 07:26 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции планируется начать до 20 сентября.

С 5 июля на базе двух московских больниц стартовали испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Участие в исследованиях приняли сто человек.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы»,- пояснил Гинцбург.

Он отметил, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания. По его словам, их необходимо защитить.

Ранее вирусолог Маргарита дель Валь заявила, что существующие вакцины против коронавируса не позволят достигнуть коллективного иммунитета.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости