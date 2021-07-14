Аргументы Недели Общество 13+

Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса начнётся не раньше 20 сентября

, 07:26 Источник: РИА Новости

Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса начнётся не раньше 20 сентября
медик, фото: pixabay.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции планируется начать до 20 сентября.

С 5 июля на базе двух московских больниц стартовали испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Участие в исследованиях приняли сто человек.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы»,- пояснил Гинцбург.

Он отметил, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания. По его словам, их необходимо защитить.

Ранее вирусолог Маргарита дель Валь заявила, что существующие вакцины против коронавируса не позволят достигнуть коллективного иммунитета.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на четвёртом месте по числу заражении новой коронавирусной инфекцией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью