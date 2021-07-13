Вирусолог Маргарита дель Валь: существующие вакцины не обеспечат коллективный иммунитет к коронавирусу

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13 июля 2021, 17:50 Источник: ТАСС

медик, фото: pixabay.com

Вирусолог, научный сотрудник Высшего совета по научным исследованиям Испании Маргарита дель Валь заявила, что существующие вакцины против новой коронавирусной инфекции не позволят достигнуть коллективного иммунитета. По ее словам, для этого нужны другие препараты.

«Коллективный иммунитет можно получить только с помощью вакцин, которые придают (почти) полную устойчивость к инфекции вакцинированным людям, так что вакцинированные люди не могут заразить тех, с кем вступают в контакт. У нас нет этих типов вакцин, и не ожидается, что они будут скоро одобрены», - пояснила она.

Вирусолог отметила, что существующие вакцины снижают риск серьёзного течения заболевания коронавирусом. Она добавила, что возникающие, например, вспышки в домах престарелых с привитыми пожилыми людьми проявляются легкими симптомами.

Маргарита дель Валь считает, что борьба с пандемией займет несколько лет, но необходимо ускорить процесс, поскольку «больной мир» не является безопасным для людей. Она уверена, что вирус мутирует и будет продолжать мутировать, как «любой живой организм». Также она не исключает появления новой волны в Испании.

«Отличие этой волны лета 2021 года заключается в том, что мы ожидаем много случаев, но небольшое количество госпитализаций и прежде всего меньшую смертность, поскольку группы самого высокого риска населения вакцинированы», - заключила врач.

Ранее сообщалось, что инфекционист Владимир Чуланов не исключает появления новых штаммов вируса, они эволюционируют и наиболее приспособленные к окружающим условиям.

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