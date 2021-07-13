Терапевты объяснили, почему после прививки от коронавируса может болеть рука

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13 июля 2021, 15:59 Источник: URA.RU

вакцина, фото: pixels.com

Российские врачи рассказали, почему через некоторое время после введения вакцины против новой коронавирусной инфекции может болеть рука. Своим мнением они поделились в беседе с «URA.RU».

«Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. При взаимодействии кожи и мышц с веществом может происходить реакция, потому что вводится сразу большое количество компонента»,- поделился врач-терапевт Виктор Лишин.

Он отметил, что в месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму. Также Лишин не исключает, что при введении вакцины может быть затронуто нервное окончание.

С мнением коллеги согласилась врач-терапевт Лариса Алексеева. По ее словам, рука может болеть из-за «технической погрешности». Она пояснила, что если укол будет поставлен правильно, то неприятных ощущений не будет. При этом она напомнила, что у людей разная чувствительность.

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