Новые штаммы коронавируса пытаются обойти эффективность вакцин

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12 июля 2021, 16:39

Министерство здравоохранения России выпустит новую методичку рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Ряд препаратов, использующихся в стационарных условиях, будут применять и в амбулаторной практике. Для более эффективного лечения некоторые лекарства теперь рекомендованы даже при слабых проявлениях заболевания.



Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов не исключает появления новых штаммов вируса. Они эволюционируют и наиболее приспособленные к окружающим условиям. Таким способом появились «Альфа», «Дельта». Штамм «Дельта», по мнению Чуланова, является на текущий момент доминирующим. Учёный считает, что вирусу не выгодно нас убивать, он не стремится стать патогенным, ему важно быстрее распространяться. Исследования показали, что вакцина «Спутник V» менее эффективна для борьбы со штаммом «Дельта». Если для первоначального вида уровень эффективности составляет 95-98%, то для последнего штамма он равняется 90%.



В настоящее время в России приступили к вакцинации подростков. Препарат прошёл серьёзные испытания. Риск от заражения остаётся намного опаснее, чем от побочных действий вакцинации. Люди стали чаще заболевать из-за того, что расслабились. Многие пренебрегают использованием средств индивидуальной защиты, создавая риски не только для себя, но и окружающих людей.





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