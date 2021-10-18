Родители написали открытое письмо против обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 в школах

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 20:04

медик, фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Родители обучающихся и воспитанников дошкольных учреждений ГБОУ школа №1788 обратились к Департаменту образования, Департаменту Здравоохранения, Правительству г. Москвы, Генеральной Прокуратуре РФ, Прокуратуре Москвы, Следственному комитету РФ, директору ГБОУ школы №1788 с требованием отменить в образовательном учреждении тестирование на новую коронавирусная инфекцию. По данным на 18 октября, открытое письмо подписали 610 человек. С документом ознакомились «Аргументы недели».

Речь идет о приказе Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы «О проведении мероприятий по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием иммунохроматографического экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматического анализа в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы».

Родителей предупредили, что с 14 октября обучающихся школы №1788 будут проверять на коронавирус. Если тест будет отрицательным, то ребенок вернется в класс, если положительным, то его отправят домой, где его должен осмотреть врач из поликлиники и взять необходимые анализы. По результатам ПЦР-теста будет решаться вопрос о переводе всей школьной группы на 14-дневный карантин.

Авторы утверждают, что подобные манипуляцию нарушают права и свободы несовершеннолетних, в частности, право на бесплатное и доступное образование, закреплённое в Конституции РФ. Также родители напоминают, что школа не является площадкой для проведения каких-либо медицинских экспериментов, исследований и процедур. Они несут ответственность за психическое и физическое здоровье своих детей, поэтому против, чтобы процедуру проводил непрофессиональный сотрудник без согласия родителя.

«ПЦР-тестирование и применение экспресс-теста ИХА несовершеннолетних обучающихся, получающих образование в образовательных учреждениях, таких как детский сад, школа и т.п., - допустимо исключительно с согласия родителя, ибо получение образования не может быть обусловлено проведением каких-либо медицинских и иных опытов, тем более, что предметом образовательных услуг является – получение образования, а не оказание медицинских услуг», - говорится в тексте.

По словам родителей, проведение ПЦР-тестирования, применение экспресс-теста ИХА неквалифицированным персоналом может повлечь за собой травму носоглотки и развитие инфекций различной этиологии. Кроме того, авторы указали, что доступ к сведениям, составляющим медицинскую тайну, могут иметь только соответствующие сотрудники и только с предварительного разрешения родителя. Они призывают прекратить «незаконные эксперименты» над детьми.

Также обращение поддержали в общественных организациях, среди них общественное движение «Родители Москвы» и «Объединение родителей».

«Мы всецело поддерживаем родительский протест в отношении принудительного тестирования здоровых детей, отказ от которого влечет дискриминацию детей в их праве на очное обучение»,- подчеркнула представитель общественно-политического движения «Объединение родителей».

Несмотря на то, что в России введение новых мер в борьбе с коронавирусом не поддержали, подобную практику уже в 2020 году применяли в Австрии и Германии. Преподаватели и ученики немецких школ самостоятельно делали тест, сдавали биоматериал и ждали результаты. Отрицательный анализ позволял им свободно передвигаться по зданию. Процедура проводилась бесплатно дважды в неделю.

В 2021 году регулярное массовое тестирование ввели в школах Швейцарии.

В Италии с учителей требуют «зелёный ковидный паспорт», в котором указано, что они либо были вакцинированы, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо получили отрицательный результат теста на коронавирус в течение последних 48 часов.

Система «зеленых пропусков» для учителей и других сотрудников введена в Израиле. Они могут работать только при предоставлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.

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