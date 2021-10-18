Ветеран «Альфы» Гончаров назвал две причины повторения случаев стрельбы в учебных заведениях

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18 октября 2021, 14:45 Источник: радио Sputnik

доска, фото: pixels.com

Ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал повторение случаев стрельбы в учебных заведениях. Только в этом году в России вооруженное нападение совершили три молодых человека 19, 18 и 12 лет.

«Тут две причины. Первая из них в том, что в школе у нас в первую очередь обучение, а потом воспитание, поэтому учителю безразлично, как ведет себя ученик после уроков. Вторая причина – это то, что творится с оружием», - пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Гончаров призывает уделять больше внимания воспитанию детей, а также усилить контроль за хранением оружия, чтобы избежать повторения подобных трагических ситуаций в будущем. По его словам, сотрудникам учебных заведений пора понять, что «воспитание ребенка прежде всего».

«Росгвардии доверили еще строже следить за хранением, использованием и получением оружия, – это вторая причина, которая послужит тому, что мы сдвинемся с мертвой точки», - добавил ветеран.

Ранее сообщалось, что утром 18 октября ученик 6 класса устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс под Пермью. Подросток хотел отомстить однокласснице за издевательства. Охотничий карабин он стащил у отца.

Мальчика обезвредил директор школы и сдал полиции. В результате происшествия пострадал один ребенок.

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