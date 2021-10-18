При стрельбе в школе под Пермью пострадал один ребёнок

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 10:40 Источник: РИА Новости

Фото с места происшествия, Телеграм-канал Shot

В Министерстве территориальной безопасности по Пермскому краю рассказали об одно пострадавшем при стрельбе в школе в посёлке Сарс. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 октября.

«В Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребёнок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Необходимая помощь ему была оказана», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что школьника отпустили домой.

Ранее сообщалось, что ученик шестого класса сделал два выстрела из охотничьего карабина в стену и потолок. Ребенка обезвредил директор школы и сдал полиции. Мальчика не будут привлекать к уголовной ответственности из-за возраста.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости