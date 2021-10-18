Стрелявшего в школе под Пермью мальчика не привлекут к уголовной ответственности

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 октября 2021, 09:28 Источник: ТАСС

Оружейные патроны, pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что ученика, устроившего стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае, не привлекут к уголовной ответственности.

«Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления - с 14»,- пояснил собеседник.

Он отметил, что стрелявший не достиг данного возраста. В таком случае несовершеннолетние в возрасте от 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что ученик шестого класса сделал два выстрела в стену и потолок. Мальчика обезвредил директор школы и сдал правоохранительным органам. В результате происшествия никто не пострадал. Выясняется мотив поступка.

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