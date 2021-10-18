Стрелявшего в школе под Пермью мальчика не привлекут к уголовной ответственности

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что ученика, устроившего стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае, не привлекут к уголовной ответственности.
«Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления - с 14»,- пояснил собеседник.
Он отметил, что стрелявший не достиг данного возраста. В таком случае несовершеннолетние в возрасте от 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, уточнил источник.
Ранее сообщалось, что ученик шестого класса сделал два выстрела в стену и потолок. Мальчика обезвредил директор школы и сдал правоохранительным органам. В результате происшествия никто не пострадал. Выясняется мотив поступка.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.