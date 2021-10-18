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Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью

, 08:46 Источник: «Интерфакс»

Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью
Полицейский, Dmitry Golubovich / globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае. Несовершеннолетний произвёл два выстрела в стену и потолок.

Информация о вооруженном нападении поступила около 8.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края.

«Учащийся 6 класса в возрасте 12 лет пронес в школу в поселке Сарс охотничий карабин, имитирующий внешне автомат Калашникова, сделал два выстрела в воздух», - передаёт Интерфакс.

По предварительным данным, школьник взял оружие у отца. Карабин официально зарегистрирован и состоит на учете.

В результате происшествия никто не пострадал. Подростка самостоятельно обезвредил директор школы и сдал полиции.

«Школьник отказался от планов стрелять по людям и бросил оружие после личных переговоров с директором. Он же задержал подростка и передал правоохранителям»,- пояснил источник.

Кроме того, мальчик отказался стрелять в свою сестру и попросил ее пойти домой. Преподаватели и ученики, не дожидаясь объявления об официальной эвакуации, покинули учреждение.

Проводится проверка, выясняется мотив поступка.

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