Устроивший стрельбу в школе под Пермью шестиклассник рассказал, что хотел застрелить одноклассницу

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18 октября 2021, 11:38 Источник: РИА Новости

патроны, фото: pixels.com

Ученик шестого класса, устроивший стрельба в школе в посёлке Сарс в Пермском крае, раскрыл причину своего поступка. По словам мальчика, он хотел убить девочку, которая издевалась над ним.

По данным Телеграм-канала Shot 12-летний мальчик открыл стрельбу, когда одноклассники не поверили, что у него настоящее оружие. Школьник хотел убить одноклассницу, которая обижала его, других детей он трогать не собирался. Кроме того, подросток попросил родную сестру покинуть образовательное учреждение.

«Парень успел выстрелить пару раз, после чего директору удалось увести его к себе в кабинет. Он признался, что "сайгу" украл у отца», - говорится в источнике.

Подозреваемым является учащийся кадетского класса Дима Г. Мальчик получает в школе четвёрки и пятёрки. Одноклассники назвали подростка «спокойным» и «добрым», он не отличался агрессивным поведением.

«Стрельбу он, скорее всего, устроил из-за буллинга одноклассниками, которые нередко издевались над его фамилией. У него фамилия Г., многие одноклассники называли его губой. Я с ним не училась, я старше, но пару раз из-за общих знакомых пересекались», - поделилась собеседница с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ученик шестого класса сделал два выстрела в стену и потолок. Мальчика обезвредил директор школы и сдал правоохранительным органам. В результате происшествия пострадал один человек. Выясняется мотив поступка.

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