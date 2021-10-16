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В России праздник День отца впервые отметят 17 октября

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В России праздник День отца впервые отметят 17 октября
фото: pixabay.com

В России праздник День отца впервые отметят в воскресенье, 17 октября. В Москве мероприятия в этот праздничный день пройдут на ВДНХ в Москве. В 11 часов в «Москвариуме» проведут экскурсию в честь Дня отца «Папы Мирового океана».

Экскурсоводы центра расскажут, как вынашивает потомство морской конек, зачем строят замки из песка самцы-аротроны, как исполняет брачный танец камчатский краб, что входит в ритуал ухаживания у красноухих черепах. В центре «Космонавтика и авиация» пройдут три экскурсии «Космические отцы».

Также состоятся пешеходные экскурсии «Мужские образы на ВДНХ». Папы с детьми смогут направиться в путешествие по традициям, связанным с ролью отца.

4 октября Владимир Путин подписал указ о Дне отца. Политик Владимир Жириновский на встрече с мужчинами, воспитывающими детей, предложил частично восстановить домострой.

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