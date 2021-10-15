Жириновский заявил о необходимости частично восстановить домострой

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15 октября 2021, 18:43 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на мероприятии, посвященном Дню отца, заявил о необходимости частично восстановить домострой. В беседе с Жириновским приняли участие мужчины со своими детьми. Обсуждались вопросы воспитания детей в современном мире.

Выступление Жириновского, в котором он предложил восстановить домострой, транслировалась в его аккаунте в Instagram. Он отметил роли матери отца в семье. По словам Жириновского, "мужчина должен играть роль в семье".

Как полагает политик, мужчинам на работе трудно, поскольку "там иерархия, там начальники и подчиненные".

"Почему я говорю, что лучше, если ребенок будет больше любить отца – это мать должна подталкивать. Матери будет приятно, ребенок с отцом пошли погулять. И это хорошее отношение в семье. Самое лучшее, когда в семье все друг друга любят и уважают, но не получится так", - полагает лидер ЛДПР.

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