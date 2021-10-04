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Путин подписал указ об учреждении Дня отца

, 16:58

Путин подписал указ об учреждении Дня отца
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня отца. Праздник будет отмечаться каждый год в третье воскресенье октября. Так говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также в документе отмечено, что праздник был утвержден с целью укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

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