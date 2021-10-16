Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что актриса находится в стабильном состоянии

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16 октября 2021, 13:43

Анастасии Заворотнюк, фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анна, дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала о самочувствии матери. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» на протяжении двух лет лечится от онкологического заболевания, у нее диагностировали глиобластому.

«Все стабильно», - ответила Анна на вопрос подписчицы о здоровье знаменитости в Instagram.

Ранее Анна назвала свою маму «борцом» и заверила, что «все будет хорошо». При этом на просьбу поклонников опубликовать совместное фото с актрисой отреагировала негативно. Девушка не понимает, зачем подписчикам это нужно.

Она уже жаловалась на бестактные вопросы о здоровье матери. По словам Анны, она даже с близкими знакомыми не обсуждает состояние мамы, а друзья или не спрашивают, или делают это предельно тактично.

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