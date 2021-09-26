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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что ее мама - боец

, 19:29

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что ее мама - боец
Анастасия Заворотнюк, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что ее мама - боец. Анастасия Заворотнюк несколько лет назад перестала выходить на сцену, сниматься в кино, вести мероприятия.

Оказалось, Заворотнюк заболела и проходила курс лечения. Родственники актрисы не давали никаких комментариев о ее диагнозе. Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" переживают за Анастасию.

На днях Анна Заворотнюк ответила в Instagram-сторис на вопрос одного из пользователей сети о здоровье ее знаменитой мамы. Анна ответила, что мама - "борец" и "все будет хорошо".

На просьбу опубликовать фото с Анастасией Заворотнюк, Анна ответила категорическим отказом: "Совместное фото мы не выложим. Для чего это?"

Дочь Заворотнюк ранее жаловалась на бестактные вопросы.

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