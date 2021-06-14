Анна Заворотнюк поделилась, что её огорчают бестактные вопросы о маме Анастасии Заворотнюк

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14 июня 2021, 22:35

Анастасия Заворотнюк, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Семья Анастасии Заворотнюк не раскрывает никакую информацию об актрисе, которая лечится от онкологического заболевания. Поклонников Заворотнюк, получившей популярность по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», буквально раздирает любопытство, как же чувствует себя актриса.

Дочь Заворотнюк Анна пожаловалась на бестактные вопросы. Девушке очень неприятно, когда ей задают вопросы о маме совершенно незнакомые люди.

Анна Завортнюк написала о своих переживаниях. По словам дочери актрисы, на днях она была на приеме у врача. В кабине были две женщины. Анна даже представить не могла, что последуют какие-то личные вопросы. «А это правда что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала когда узнала». Когда узнала, плакала я!» — процитировала медиков девушка. По словам Анны, она даже с близкими знакомыми не обсуждает здоровье мамы, а друзья или не спрашвают, или делают это предельно тактично. И она благодарна за это. Но когда интересуются абсолютно незнакомые люди, Анна чувствует себя обезьянкой в клетке. «Но моя жизнь — не цирк. Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой», — поделилась дочь актрисы.

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