Главврач Коммунарки Денис Проценко предупредил: ситуация с COVID- 19 если не критическая, то близка к этому

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15 октября 2021, 17:25 Источник: Денис Проценко

Денис Проценко, фото из facebook.com

Главный врач больницы № 40 в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что в инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряжённо, много пациентов поступают и их кладут в реанимационные отделения. Проценко предупредил россиян - ситуация если не критическая, то близка к этому.

Главврач Коммунарки написал пост в своём Telegram-канале и объяснил народу, зачем нужно обязательно вакцинироваться.

По данным Проценко, "дельта-штамм стал доминирующим", у него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно". "Потому много тяжёлых пациентов в реанимациях", - пишет доктор.

"Нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом", - призвал Порошенко. "Второе, ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений", - пишут главврач больницы № 40.

Он отметил, что "программа Правительства Москвы по экспресс-тестированиям в школах, центрах госуслуг и популярных общественных местах – правильная и своевременная мера". И третье, что он рекомендует, пользоваться медицинскими масками.

Как подчеркнул Проценко, "сколько бы не было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране".

Проценко призвал своих коллег по всей России усилить разъяснительную работу.

Ранее он предупреждал о вспышке ковида осенью.

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