Проценко предупредил о возможной вспышке коронавируса в сентябре-октябре

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31 августа 2021, 19:52 Источник: ТАСС

медик, фото: Иван Макеев/Global Look Press

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, ухудшение эпидемиологической ситуации осенью будет зависеть от местных жителей.

«Очень сложно прогнозировать. Я думаю, что прогноз сезонный во многом будет зависеть в первую очередь от позиции граждан в отношении вакцинации. Если она будет пассивная, то, очевидно, что в сезон будет увеличение. Я не буду говорить, волна или не волна, но обычно сезонная заболеваемость есть, и мы ее видели в марте, осенью прошедшего года», - пояснил он.

Проценко добавил, что из-за «скептического отношения» людей к вакцинации у медиков вновь появится много работы.

«Опять будет разворачивание дополнительных коек и будет большое количество больных на ИВЛ», - отметил врач.

Особенно его «напрягает» конец сентября — начало октября, поскольку в этот период столкнется сразу три момента - грипп, COVID-19 и возвращение людей из отпусков. Медик уверен, что россияне и врачи устали от ситуации, связанной с пандемией.

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