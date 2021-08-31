Иммунолог Болибок объяснил слова Мурашко о повышенном риске смерти после коронавируса

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31 августа 2021, 18:48 Источник: НСН

человек в маске, фото: pixabay.com

Иммунолог Владимир Болибок прокомментировал заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что после перенесенного коронавируса возрастает риск смерти в течение полугода после болезни.

«В группу риска попадают все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию в любой форме, может быть легкая, бессимптомная форма и тяжелая, после реанимации. В разной степени тяжести перенесенный ковид по-разному повышает этот риск заболевания и смерти. В основном встречаются у нас так называемые сердечно-сосудистые события, связанные с тромбозом»,- пояснил он.

Болибок отметил, что SARS-CoV-2 поражает внутреннюю оболочку сосудов и клетки крови, садится на эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, вследствие чего возникают расстройства свертывающей системы и усиливается риск тромбоза. По его словам, эти тромбозы могут приводить к появлению инсульта - отмирание части головного мозга, к появлению инфарктов, тромбозов вен и тромбоэмболии артерий.

«Легочная артерия – это артерия, которая приносит кровь в легкие, при ее тромбоэмболии возникает внезапное прекращение кровообращения в легких, человек погибает очень быстро»,- добавил медик.

Иммунолог уточнил, что постковидный синдром - это своеобразное аутоиммунное состояние, когда иммунная система, будучи очень раздраженной от коронавируса, начинает нападать на ткани своего организма. Болибок объяснил, что происходит вялотекущее воспаление нервной ткани, затем развиваются различные расстройства, как со стороны вегетативной нервной системы, так вплоть и до психических нарушений. В пример эксперт привел внезапные головокружения.

«Если это водитель, он может не справиться с управлением, если это пожилой человек, он может просто упасть и получить тяжелую травму, несовместимую с жизнью. Все эти события каскадно нарастают, и в итоге получается, что в течение полугода шансы погибнуть у людей, которые выздоровели от коронавируса, возрастают»,- резюмировал он.

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